Мошенники создали фейковый аккаунт замгубернатора Гнеушева в Telegram Политика

Мошенники создали фейковый аккаунт замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. Об этом сообщили в региональном правительстве 17 апреля.

Причем аферисты так торопились поскорее развести доверчивых граждан, что допустили в фамилии чиновника ошибку. Нижегородцев просят быть внимательнее и не вступать в переписку со злоумышленниками. Подставной аккаунт следует сразу блокировать.

Ранее выяснилось, что фейковый аккаунт появился и у главы регионального минспорта Дмитрия Кабайло.