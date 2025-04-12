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Мошенники создали фейковый аккаунт замгубернатора Гнеушева в Telegram

17 апреля 2025 08:37  [114] Политика
Мошенники создали фейковый аккаунт замгубернатора Гнеушева в Telegram

Мошенники создали фейковый аккаунт замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. Об этом сообщили в региональном правительстве 17 апреля. 

Причем аферисты так торопились поскорее развести доверчивых граждан, что допустили в фамилии чиновника ошибку. Нижегородцев просят быть внимательнее и не вступать в переписку со злоумышленниками. Подставной аккаунт следует сразу блокировать. 

Ранее выяснилось, что фейковый аккаунт появился и у главы регионального минспорта Дмитрия Кабайло. 

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Теги:
Андрей Гнеушев Мошенничество Фейк
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