Мошенники создали фейковый аккаунт замгубернатора Гнеушева в Telegram

Мошенники создали фейковый аккаунт замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. Об этом сообщили в региональном правительстве 17 апреля.
Причем аферисты так торопились поскорее развести доверчивых граждан, что допустили в фамилии чиновника ошибку. Нижегородцев просят быть внимательнее и не вступать в переписку со злоумышленниками. Подставной аккаунт следует сразу блокировать.
Ранее выяснилось, что фейковый аккаунт появился и у главы регионального минспорта Дмитрия Кабайло.
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