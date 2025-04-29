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Общество

Совет по культуре появится при СК РФ

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Совет по культуре появится при СК РФ

Фото: пресс-служба СУ СК по Нижегородской области

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил создать консультативный орган по вопросам культуры при СК. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, в рамках совета по культуре будет налажен диалог между сотрудниками правоохранительных органов, представителями сферы культуры и общественных организаций.

Основная задача совета — разработка решений для создания произведений культуры, которые будут способствовать формированию у молодёжи патриотизма, активной гражданской позиции и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Отмечается, что решение о создании совета по культуре было принято Бастрыкиным после встречи с представителями кино- и телеиндустрии, которая состоялась накануне. На встрече обсуждалось влияние культуры на молодое поколение России и необходимость создания качественных произведений, посвящённых важным историческим событиям, специальной военной операции и Великой Отечественной войне.

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Теги:
культура Патриотизм СК РФ
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