Обкатка новых трамвайных путей началась на Автозаводе Общество

Фото: "Экологические проекты"

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода стартовала техническая обкатка трамвайных путей на участке от 6-й проходной ГАЗа до остановки "Малышево". Об этом сообщили в компании "Экологические проекты", которая курирует реконструкцию.

Работы по обновлению рельсового полотна на отрезке протяжённостью почти 10 километров завершены. Специалисты приступили к монтажу контактной сети. Для оценки качества выполненной реконструкции используется специализированная путевая машина, позволяющая выявить возможные недочёты и проверить готовность инфраструктуры к возобновлению движения.

"Во время замены путей мы столкнулись с рядом трудностей, в том числе с отставанием от графика. Из-за этого подрядчику были предъявлены штрафные санкции, а сроки скорректированы. Сейчас делаем всё возможное, чтобы обкатка прошла в кратчайшие сроки и трамваи вновь вышли на маршрут", — отметил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский.

По его словам, успешное завершение приёмки верхнего строения пути позволит восстановить движение трамвая №8, курсирующего между "Гнилицами" и улицей Игарской. Несмотря на возникшие задержки, подрядная организация завершает работы в установленные сроки и гарантирует их качество.

Ход реконструкции находился под постоянным контролем со стороны профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области и надзорных ведомств. Особое внимание уделялось соблюдению технологий и графика.

"Возвращение трамвайного маршрута №8 — важное событие для жителей района. Это значимый шаг в модернизации трамвайной сети города", — подчеркнул председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что на улице Добролюбова стартовал ремонт трамвайных путей.