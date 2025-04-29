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Происшествия

Пожар уничтожил ангар с автомойкой в Дзержинске

29 апреля 2025 18:16  [74] Происшествия
Пожар уничтожил ангар с автомойкой в Дзержинске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области 29 апреля произошёл крупный пожар на территории одного из предприятий. Возгорание началось в ангаре, переоборудованном под автомойку, который расположен на Автозаводском шоссе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области, пламя охватило обшивку здания на площади около 100 квадратных метров. Кроме того, огонь распространился на прилегающий участок сухой травы — выгорело порядка 500 квадратных метров.

Для ликвидации пожара к месту происшествия были направлены девять единиц техники и 34 сотрудника пожарно-спасательных подразделений.

Открытое горение удалось оперативно потушить. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На данный момент специалисты продолжают работы по полной ликвидации последствий возгорания. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что за минувшие сутки в Нижегородской области произошло 38 пожаров.

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Теги:
Дзержинск Пожар
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