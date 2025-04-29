Певица Алёна Апина выступит в нижегородской "Швейцарии" 1 мая

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С 1 мая в Нижнем Новгороде стартует новый парковый сезон, а это значит, что жителей города снова ждут концерты любимых исполнителей, фестивали и различные мероприятия.
Как сообщили в мэрии, в честь открытия сезона праздничные программы (0+) пройдут сразу в нескольких муниципальных парках. В парке "Швейцария" первые мероприятия начнутся уже в 11:00. Гостей ожидают экскурсии и квесты об истории парка, а также игровые программы. Маленькие посетители смогут принять участие в различных мастер-классах.
Начало концертной программы запланировано на 14:00. На центральной площади выступят несколько городских музыкальных коллективов и кавер-групп, а также оркестр Росгвардии штаба Приволжского округа.
Вечер завершится концертом (0+) заслуженной артистки России Алёны Апиной. Ее концерт состоится в 20:00.
Напомним, стала известна программа праздничных мероприятий (0+) ко Дню Победы.
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