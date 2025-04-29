На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 апреля 2025 07:00  [66] 192 млн рублей выделяют на благоустройство берега реки Сатис в Сарове
29 апреля 2025 21:00  [178] Международная акция "Синий платочек Победы" объединила нижегородцев
29 апреля 2025 18:36  [247] Певица Алёна Апина выступит в нижегородской "Швейцарии" 1 мая
29 апреля 2025 13:00  [690] Проект восстановления объектов мельницы Башкирова одобрила госэкспертиза
29 апреля 2025 08:00  [370] Экскурсионные речные рейсы из Нижнего Новгорода в Чкаловск стартуют 4 мая
29 апреля 2025 07:00  [519] Усадьбу Ермолаевой в центре Нижнего Новгороде переделали в бутик-отель
28 апреля 2025 19:17  [1150] Появилась полная программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде
28 апреля 2025 17:42  [413] Опубликованы фотографии новых кабинок для нижегородской канатки
28 апреля 2025 12:20  [363] Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде откроется летом
27 апреля 2025 18:25  [549] 275 млн рублей выделено на благоустройство сквера возле собора Невского на Стрелке
Культура и отдых

192 млн рублей выделяют на благоустройство берега реки Сатис в Сарове

30 апреля 2025 07:00  [66] Культура и отдых
192 млн рублей выделяют на благоустройство берега реки Сатис в Сарове

В Сарове благоустроят левый берег реки Сатис, сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком выступает МБУ "Центр развития культуры и искусства Сарова". Речь идет о проекте "Левый берег реки Сатис - формула неспешного отдыха", который стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. 

Под благоустройство попадает набережная. Она расположена в центральном районе города, ограничена с севера - Маслихинским мостом, с востока - территорией Дома ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ, территорией зоны малоэтажной индивидуальной жилой застройки, с юга - территорией стадиона "Авангард" и улицей Захарова.

В техзадании отмечается, что подрядчик должен будет сделать дорожки, установить воркаут и детские площадки, малые архитектурные формы, навесы, павильон со сценой, озеленить территорию и другие работы.

Работы необходимо завершить до 1 ноября 2025 года. 

Ранее стало известно, что работы по благоустройству в рамках этого же проекта также пройдут в ЛысковеУрене и Навашине

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Саров
Поделиться:
Новости по теме
17 апреля 2025 09:18  [421] Выкса вошла в топ-20 малых городов России по качеству городской среды
16 апреля 2025 14:24  [702] Благоустроенное общественное пространство в Богородске вошло в число лучших проектов России
03 апреля 2025 09:15  [1197] Арзамас признали одним из самых комфортных городов России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph