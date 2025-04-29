192 млн рублей выделяют на благоустройство берега реки Сатис в Сарове Культура и отдых

В Сарове благоустроят левый берег реки Сатис, сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает МБУ "Центр развития культуры и искусства Сарова". Речь идет о проекте "Левый берег реки Сатис - формула неспешного отдыха", который стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Под благоустройство попадает набережная. Она расположена в центральном районе города, ограничена с севера - Маслихинским мостом, с востока - территорией Дома ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ, территорией зоны малоэтажной индивидуальной жилой застройки, с юга - территорией стадиона "Авангард" и улицей Захарова.

В техзадании отмечается, что подрядчик должен будет сделать дорожки, установить воркаут и детские площадки, малые архитектурные формы, навесы, павильон со сценой, озеленить территорию и другие работы.

Работы необходимо завершить до 1 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что работы по благоустройству в рамках этого же проекта также пройдут в Лыскове, Урене и Навашине.