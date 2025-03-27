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Общество

Арзамас признали одним из самых комфортных городов России

03 апреля 2025 09:15  [187] Общество

Все 28 городов региона признаны благоприятными для жизни, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, это значительное достижение, которое подчеркивает усилия местных властей по улучшению городской среды. Включение Нижегородской области в ТОП-10 по общероссийскому индексу является не только поводом для гордости, но и стимулом для дальнейшего развития.

По словам Никитина, Арзамас, показавший лучший результат, явно выделяется среди других городов, что говорит о качественной работе по созданию комфортной городской среды. Оценка по таким критериям, как безопасность, комфорт и экологичность, важна для повышения качества жизни нижегородцев.

Улучшение показателей на 34% с 2019 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" демонстрирует, что вложения в инфраструктуру и благоустройство действительно приносят плоды. Как подчеркнул губернатор, в 2025 году данная работа будет продолжена в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Напомним, что Арзамас сохраняет участие в международной программе БРИКС "Исторические поселения".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в ТОП-20 российских регионов по качеству жизни.

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Теги:
Арзамас Благоустройство Глеб Никитин
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