Арзамас признали одним из самых комфортных городов России

Все 28 городов региона признаны благоприятными для жизни, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как отметил глава региона, это значительное достижение, которое подчеркивает усилия местных властей по улучшению городской среды. Включение Нижегородской области в ТОП-10 по общероссийскому индексу является не только поводом для гордости, но и стимулом для дальнейшего развития.
По словам Никитина, Арзамас, показавший лучший результат, явно выделяется среди других городов, что говорит о качественной работе по созданию комфортной городской среды. Оценка по таким критериям, как безопасность, комфорт и экологичность, важна для повышения качества жизни нижегородцев.
Улучшение показателей на 34% с 2019 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" демонстрирует, что вложения в инфраструктуру и благоустройство действительно приносят плоды. Как подчеркнул губернатор, в 2025 году данная работа будет продолжена в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Напомним, что Арзамас сохраняет участие в международной программе БРИКС "Исторические поселения".
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в ТОП-20 российских регионов по качеству жизни.
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