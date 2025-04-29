Законопроект о повышении МРОТ до 34 тысяч рублей внесут в Госдуму Общество

Депутаты Государственной Думы будут вносить на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который установит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 34 тысяч рублей с 1 января 2026 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, сообщает телеканал "360".

Нилов подчеркнул, что труд в России в настоящее время недооценён. Для улучшения ситуации и частичного решения этой проблемы предлагается законопроект, который не только увеличит МРОТ до 34 тысяч рублей, но и введёт нижнюю планку почасовой оплаты труда для сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего времени, в размере 300 рублей.

Также законопроект предусматривает ежегодную индексацию минимальной почасовой оплаты труда. Принятие этого закона должно обеспечить работникам достойную заработную плату, что, в свою очередь, будет способствовать повышению их уровня жизни.

Напомним, в ходе опросов нижегородцы оценили желаемый уровень МРОТ в 48 тысяч рублей.