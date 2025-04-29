Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2025 09:30  [111] В электробусах Нижнего Новгорода обновят табло и голосовые объявления
30 апреля 2025 09:08  [117] Законопроект о повышении МРОТ до 34 тысяч рублей внесут в Госдуму
30 апреля 2025 09:00  [191] Дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде частично перекроют на две недели
30 апреля 2025 08:40  [125] Сокращение нижегородских автобусных маршрутов объяснили борьбой с дублированием
30 апреля 2025 07:39  [140] На полигоне в Городецком округе продолжается тление мусора на площади 150 кв. м
30 апреля 2025 07:30  [178] Семье погибшего телеоператора Андрея Панова передали орден Мужества
30 апреля 2025 07:20  [170] Нижегородский аэропорт вновь приостанавливал работу из-за угрозы БПЛА
29 апреля 2025 19:40  [341] Скверам в Нижнем Новгороде предложили присвоить имена известных земляков
29 апреля 2025 19:20  [262] 30 новых машин скорой помощи появятся в нижегородских больницах
29 апреля 2025 19:00  [417] Нижегородское минимущества в суде банкротит предпринимателя Рабина
Общество

Законопроект о повышении МРОТ до 34 тысяч рублей внесут в Госдуму

30 апреля 2025 09:08  [117] Общество
Законопроект о повышении МРОТ до 34 тысяч рублей внесут в Госдуму

Депутаты Государственной Думы будут вносить на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который установит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 34 тысяч рублей с 1 января 2026 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, сообщает телеканал "360".

Нилов подчеркнул, что труд в России в настоящее время недооценён. Для улучшения ситуации и частичного решения этой проблемы предлагается законопроект, который не только увеличит МРОТ до 34 тысяч рублей, но и введёт нижнюю планку почасовой оплаты труда для сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего времени, в размере 300 рублей.

Также законопроект предусматривает ежегодную индексацию минимальной почасовой оплаты труда. Принятие этого закона должно обеспечить работникам достойную заработную плату, что, в свою очередь, будет способствовать повышению их уровня жизни.

Напомним, в ходе опросов нижегородцы оценили желаемый уровень МРОТ в 48 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Зарплата МРОТ
Поделиться:
Новости по теме
07 апреля 2025 19:19  [774] Более половины самозанятых зарабатывают больше МРОТ в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph