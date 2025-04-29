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Политика

Нижегородская область усилит сотрудничество с Курской после визита Глеба Никитина

30 апреля 2025 10:07  [43] Политика
Нижегородская область усилит сотрудничество с Курской после визита Глеба Никитина

Фото: пресс-служба врио губернатора Курской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совершил рабочую поездку в Курскую область, где вместе с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Хинштейном принял участие в памятных мероприятиях и провел переговоры о дальнейшем сотрудничестве между регионами.

В ходе визита руководители возложили цветы к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны. Этот памятник имеет особое значение и для Нижегородской области: в братских могилах у мемориала покоятся 85 уроженцев Горьковской области, а всего на территории Курской области, по архивным данным, захоронены 893 горьковчанина.

"Курская область — героическая земля. Как 80 лет назад, так и сейчас она остается рубежом, который защищает страну. Мы все переживали за курян в последние месяцы, и особенно символично, что незадолго до Дня Победы вражеские формирования, вторгшиеся на территорию региона, были уничтожены. Курская область понесла потери, пострадали мирные жители и инфраструктура. Сегодня наша общая задача — помогать в восстановлении. Нижегородская область уже направила 27 гуманитарных конвоев общим весом 115 тонн и продолжит оказывать помощь. Мы также примем участие в восстановлении главного мемориала в Курске", — отметил Глеб Никитин.

Делегация из Нижегородской области также посетила мемориальный комплекс "Курская битва". В числе участников этого сражения были выдающиеся уроженцы Горьковской земли: дважды Герои Советского Союза Арсений Ворожейкин и Василий Рязанов, Герой Советского Союза Николай Талалушкин, а также поэт Федор Сухов.

Уже в первые дни боев за Курскую дугу отличились 15-я и 89-я стрелковые дивизии, а также 8-й танковый корпус, сформированные в Горьковской области. Особую стойкость проявил орудийный расчет уроженца Семеновского района Алексея Власова, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. Геройски сражался и Александр Голубев из Борского района.

В рамках визита главы регионов провели рабочую встречу, на которой обсудили перспективы взаимодействия в различных отраслях: машиностроении, радиоэлектронике, нефтехимии, пищевой промышленности, а также в научно-образовательной сфере.

"Курск готовится к 1000-летнему юбилею, и мы готовы поделиться опытом подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Это был масштабный проект, который преобразил наш город", — подчеркнул Глеб Никитин.

Еще одной личностью, объединяющей два региона, стал Аркадий Гайдар. Писатель родился в Курской области, а вырос в Нижегородской. Именно его книга "Тимур и его команда" положила начало тимуровскому движению.

Глеб Никитин также посетил мемориальный комплекс в поселке Поныри, где захоронены 12 уроженцев Горьковской области, и осмотрел исторический центр Курска.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин осмотрел новые предприятия в Пильне и Кулебаках Нижегородской области.

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Теги:
Александр Хинштейн Глеб Никитин Сотрудничество
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