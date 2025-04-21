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Общество

Губернатор Глеб Никитин потребовал найти виновных в выбросе писем бойцам СВО

21 апреля 2025 12:39  [120] Общество
Проверку организовали в нижегородском техникуме после выброшенных писем бойцам СВО от студентов

Губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил о проверке ситуации с выброшенными письмами бойцам СВО от учащихся нижегородского техникума. Как подчеркнул глава Нижегородской области, он не смог не выразить своего отношения к этой вопиющей ситуации.

"Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, – бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь, дети - пострадавшие. Конечно, мы должны знать и таких "героев", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что сделает всё для того, чтобы найти виновных. По словам Никитина, в образовательных и иных организациях региона такие люди в принципе работать не должны. Глеб Никитин также не исключил, что у виновников, может быть, хватит совести для извинений студентам.

"Искренне благодарю неравнодушных людей, которые обнаружили письма и сообщили об этом. Такого больше быть не должно", - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что из украинского плена удалось вернуть трех нижегородских военнослужащих.

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Теги:
Глеб Никитин СВО Студенты
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