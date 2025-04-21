Губернатор Глеб Никитин потребовал найти виновных в выбросе писем бойцам СВО

Губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил о проверке ситуации с выброшенными письмами бойцам СВО от учащихся нижегородского техникума. Как подчеркнул глава Нижегородской области, он не смог не выразить своего отношения к этой вопиющей ситуации.
"Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, – бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь, дети - пострадавшие. Конечно, мы должны знать и таких "героев", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что сделает всё для того, чтобы найти виновных. По словам Никитина, в образовательных и иных организациях региона такие люди в принципе работать не должны. Глеб Никитин также не исключил, что у виновников, может быть, хватит совести для извинений студентам.
"Искренне благодарю неравнодушных людей, которые обнаружили письма и сообщили об этом. Такого больше быть не должно", - заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что из украинского плена удалось вернуть трех нижегородских военнослужащих.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+