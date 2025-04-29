Число ДТП с мотоциклистами стремительно растет в Нижегородской области Происшествия

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области выросло количество ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

С начала 2025 года произошло 20 таких аварий. Пострадали 16 взрослых и пятеро детей, один человек погиб. В 2024 году за такой же период произошло 8 ДТП с участием мотоциклистов. Меньше было и пострадавших - восемь человек, в том числе один ребенок. Смертей не зарегистрировано.

В два раза увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. За три месяца их было 12. Травмы получили 12 человек, в том числе двое детей. В 2024 году зарегистрировали 6 таких аварий. В них пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

А вот самокатчики стали участниками ДТП 24 раза. Это в 12 раз больше, чем в 2024 году, когда за аналогичный период их было всего два. В разы увеличилось и количество потерпевших. В 2025 году травмы получили 25 нижегородцев, а в 2024-м — трое.

Ранее сообщалось, что штрафы для подростков-нарушителей за рулём самоката повысили до 30 тысяч рублей.