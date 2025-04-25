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Общество

Разметку для самокатов в Нижнем Новгороде нанесут до июля

26 апреля 2025 11:06  [40] Общество
Разметку для самокатов в Нижнем Новгороде нанесут до июля

Адресный перечень парковок для самокатов в Нижнем Новгороде в настоящее время дополняется. Об этом сообщили представители мэрии в соцсети, отвечая на вопросы нижегородки.

Алена Я. пожаловалась на неудобства, которые ей создают припаркованные самокаты на тротуарах, вне зависимости от ширины пешеходной дорожки.

"После завершения нанесения во II квартале 2025 года соответствующей разметки размещенные за пределами специальных парковок СИМ будут подлежать перемещению", - отметили представители администрации города. 

В мэрии также уточнили, что до нанесения разметки задержание электросамокатов проводится инспекцией административно-технического и муниципального контроля только на участках, где их размещение противоречит правилам благоустройства Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что с улиц Нижнего Новгорода уже эвакуировали более 75 неправильно припаркованных самокатов. 

Нижегородцы могут жаловаться на самокатчиков через специального чат-бота в Telegram.

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Теги:
ПДД самокат
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