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Общество

Нижегородская область подарит Курску памятник Серафиму Саровскому

01 мая 2025 08:00  [129] Общество
Нижегородская область подарит Курску памятник Серафиму Саровскому

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В честь тысячелетия Курска Нижегородская область преподнесет региону символичный подарок — памятник Серафиму Саровскому. Об этом сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Как рассказал Никитин, команда под руководством Александра Хинштейна начинает масштабную работу по восстановлению ключевых направлений развития Курской области. В приоритете — возрождение инфраструктуры, поддержка промышленности и укрепление экономического потенциала региона.

В рамках визита Глеба Никитина в Курск стороны уже наметили векторы взаимодействия. Участники встречи подчеркнули, что сотрудничество будет всесторонним и системным.

Особое внимание уделяется предстоящему тысячелетнему юбилею Курска в 2032 году. В рамках подготовки к этой дате Нижегородская область согласилась передать свой опыт, накопленный при организации празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что памятник легендарному кораблестроителю Николаю Жаркову торжественно открыли в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Глеб Никитин Памятники Юбилеи и праздники
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