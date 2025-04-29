Нижегородская область подарит Курску памятник Серафиму Саровскому Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В честь тысячелетия Курска Нижегородская область преподнесет региону символичный подарок — памятник Серафиму Саровскому. Об этом сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Как рассказал Никитин, команда под руководством Александра Хинштейна начинает масштабную работу по восстановлению ключевых направлений развития Курской области. В приоритете — возрождение инфраструктуры, поддержка промышленности и укрепление экономического потенциала региона.

В рамках визита Глеба Никитина в Курск стороны уже наметили векторы взаимодействия. Участники встречи подчеркнули, что сотрудничество будет всесторонним и системным.

Особое внимание уделяется предстоящему тысячелетнему юбилею Курска в 2032 году. В рамках подготовки к этой дате Нижегородская область согласилась передать свой опыт, накопленный при организации празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что памятник легендарному кораблестроителю Николаю Жаркову торжественно открыли в Нижнем Новгороде.