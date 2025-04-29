Мининский университет устранил последствия пожара в корпусе на Ульянова

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Последствия пожара в корпусе Мининского университета на улице Ульянова устранены. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе вуза.
Накануне в соцсетях появились жалобы студентов на условия в корпусе, где был пожар. По их словам аудитории покрыты сажей, чувствуется сильный запах гари.
В вузе отметили, что пожар затронул площадь около одного квадратного метра. Очаг возгорания находился в электрощитке на цокольном этаже. Возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливают сотрудники МЧС.
Уже 29 апреля в здании было восстановлено электроснабжение и проведена уборка помещений.
"Видео было сделано студентами в аудитории до того, как там работала клининговая компания. На данный момент все аудитории находятся в полном порядке", - сообщили в вузе.
Ранее в МЧС сообщили, что во время пожара в Мининском университете, из здания спасли 17 человек, ещё 31 эвакуировали.
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