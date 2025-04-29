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Общество

Мининский университет устранил последствия пожара в корпусе на Ульянова

30 апреля 2025 15:38  [79] Общество
Мининский университет устранил последствия пожара в корпусе на Ульянова

Фото: Александр Воложанин

Последствия пожара в корпусе Мининского университета на улице Ульянова устранены. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе вуза. 

Накануне в соцсетях появились жалобы студентов на условия в корпусе, где был пожар. По их словам аудитории покрыты сажей, чувствуется сильный запах гари. 

В вузе отметили, что пожар затронул площадь около одного квадратного метра. Очаг возгорания находился в электрощитке на цокольном этаже. Возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливают сотрудники МЧС.

Уже 29 апреля в здании было восстановлено электроснабжение и проведена уборка помещений.

"Видео было сделано студентами в аудитории до того, как там работала клининговая компания. На данный момент все аудитории находятся в полном порядке", - сообщили в вузе.

Ранее в МЧС сообщили, что во время пожара в Мининском университете, из здания спасли 17 человек, ещё 31 эвакуировали. 

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Теги:
Вузы НГПУ Пожар
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