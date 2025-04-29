Более 174 тысяч детей получают допобразование в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Раскрытие потенциала детей и развитие их творческих способностей и талантов является важным аспектом нижегородской системы образования. Про создание условий для дополнительного развития детей рассказал директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко на брифинге 30 апреля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По итогам 2024 года 92,6% детей в возрасте от 5 до 17 лет получают дополнительное образование в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка". Количество вовлеченных детей растет каждый год.

В Нижнем Новгороде насчитывается 19 крупных центров допобразования. Кроме них, детям доступны клуб и секции по месту жительства, которые являются структурным подразделениями этих крупных центров.

По словам Радченко, самыми востребованными направлениями являются программирование и 3D-моделирование. Кроме того, популярными остаются спортивные секции и направления, относящиеся к художественно-эстетическому воспитанию (вокал, хореография и так далее).

Нередко выбор родителей падает на научные направления (экология, биология, химбио) и туристско-краеведческие клубы.

Дополнительное образование на 95% финансируется из городского бюджета. Расходы идут не только на модернизацию учреждений, но и на их оснащение оборудование и снаряжением.

Школьные кружки и секции также являются частью дополнительного образования. Каждая школа определяет свой профиль (спортивный, технический, туристско-краеведческий и так далее). Такие бесплатные направления в школах тоже финансируются за счет городского бюджета.

Записать ребенка на какое-либо направление дополнительного образование легко можно с помощью "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области". Привязки к месту жительства при выборе секции нет.

Ранее сообщалось, что нижегородские абитуриенты чаще всего выбирают для поступления IT-специальности, инженерию и медицину.