285 учителей не хватает школам Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

В школах Нижнего Новгорода сохраняется нехватка педагогов. По состоянию на апрель 2025 года в общеобразовательных учреждениях города открыто 285 вакансий, сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на городской депобр.

Наиболее востребованы учителя информатики, математики и русского языка. Кроме того, в образовательных организациях ощущается дефицит узких специалистов — психологов, логопедов и дефектологов.

По данным профильного департамента, кадровый дефицит частично компенсируется за счёт перераспределения учебной нагрузки и совмещения должностей между действующими сотрудниками.

Всего в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода трудятся 13 775 педагогов, из них 6 928 работают в школах.

Средняя заработная плата учителей за первый квартал 2025 года составила 64 332,73 рубля.