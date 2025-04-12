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Общество

285 учителей не хватает школам Нижнего Новгорода

18 апреля 2025 12:26  [102] Общество
285 учителей не хватает школам Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В школах Нижнего Новгорода сохраняется нехватка педагогов. По состоянию на апрель 2025 года в общеобразовательных учреждениях города открыто 285 вакансий, сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на городской депобр.

Наиболее востребованы учителя информатики, математики и русского языка. Кроме того, в образовательных организациях ощущается дефицит узких специалистов — психологов, логопедов и дефектологов.

По данным профильного департамента, кадровый дефицит частично компенсируется за счёт перераспределения учебной нагрузки и совмещения должностей между действующими сотрудниками.

Всего в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода трудятся 13 775 педагогов, из них 6 928 работают в школах.

Средняя заработная плата учителей за первый квартал 2025 года составила 64 332,73 рубля.

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Теги:
вакансии Учитель Школы
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