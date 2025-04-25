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Восемь домашних пунктов для сдачи ЕГЭ откроют в Нижнем Новгороде

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Восемь домашних пунктов для сдачи ЕГЭ откроют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в 2024 году организуют восемь пунктов для сдачи ЕГЭ на дому, сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на депобр.

Пункты проведения экзаменов (ППЭ) будут созданы для восьми школьников, проживающих в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском и Нижегородском районах.

Как пояснили в ведомстве, ППЭ на дому открываются для учеников, которым это рекомендовано по медицинским показаниям или решением психолого-медико-педагогической комиссии.

При этом ребята, сдающие экзамены дома, проходят испытания в те же даты, что и остальные выпускники.

Ранее сообщалось, что в досрочный период ЕГЭ в Нижегородской области сдавали двадцать человек. На экзаменах по обязательным предметам — русскому языку и математике — все участники пришли, явка составила 100%.

Напомним, в 2025 году ЕГЭ планируют сдавать более 13,5 тысячи нижегородцев.

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Теги:
ЕГЭ Образование Экзамены
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