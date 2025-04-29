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Общество

Университет Лобачевского запускает подготовку демографов нового поколения

30 апреля 2025 20:02  [110] Общество
Университет Лобачевского запускает подготовку демографов нового поколения

Фото: ННГУ им. Лобачевского

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского открыл набор на магистерскую программу "Демография" в рамках направления "Социология". Новая образовательная траектория ориентирована на подготовку специалистов, способных анализировать демографические процессы и разрабатывать эффективные решения для улучшения ситуации на региональном и федеральном уровнях.

Создание программы продиктовано актуальными вызовами, связанными с реализацией национальных проектов "Демография" и "Семья", а также введением профессионального стандарта "Демограф". Это подчеркивает необходимость качественной подготовки кадров, способных решать задачи государственной важности.

Декан факультета социальных наук Роман Голубин отметил, что запуск новой магистратуры стал логичным ответом университета на общественный запрос: "Владимир Путин назвал преодоление демографической ловушки нашей исторической обязанностью. В этих условиях подготовка профессионалов в области демографии становится приоритетной задачей. Особенно важно, что программа стартует именно в Нижегородской области, где реализуются значимые инициативы в этой сфере".

Программа ориентирована на широкий круг слушателей. В первую очередь – это сотрудники органов власти, отвечающие за реализацию демографических и социальных проектов, а также те, кто стремится расширить профессиональные компетенции или освоить новое направление деятельности.

Магистранты получат навыки проведения демографических исследований, анализа и прогнозирования ситуации с использованием специализированного программного обеспечения. Кроме того, они научатся оценивать эффективность социальных проектов, направленных на улучшение демографической обстановки.

Руководит программой доктор социологических наук, профессор Сергей Александрович Судьин, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных наук ННГУ.

Обучение будет проходить в очной форме и продлится два года. На программу выделено 15 бюджетных мест.

Ранее сообщалось, что региональную демографическую программу представил губернатор Глеб Никитин.

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Теги:
демография ННГУ
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