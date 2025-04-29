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Культура и отдых

Главный фонтан Нижнего Новгорода заработал после зимы

30 апреля 2025 18:14  [104] Культура и отдых
Фонтан на площади Минина и Пожарского заработал после зимней паузы

Фото: пресс-служба мэрии

Главный городской фонтан на площади Минина и Пожарского заработал после зимней паузы. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Работы по подготовке к запуску начались в конце марта, когда установилась плюсовая температура. Сотрудники АО "Нижегородский водоканал" сняли защитные укрытия, проверили оборудование и провели необходимые пуско-наладочные работы. 

"Фонтан на площади Минина и Пожарского — это не просто достопримечательность и популярное место встреч. Он считается неофициальным символом Нижегородского водоканала. Его история началась в 1847 году, когда он использовался как источник воды для жителей. С тех пор запуск фонтана весной стал доброй традицией, которая напоминает о начале водоснабжения в городе", — рассказал смотритель фонтана  Юрий Сидоркин.

Фонтан будет работать до наступления морозов, как и в прошлые годы.

Напомним, фонтан спроектировал инженер-гидротехник А.И. Дельвиг. Изначально он служил водоразбором: вода из 18 родников поступала в кирпичный бассейн, откуда её подавали по трубам к разным частям города. Сначала фонтан находился ближе к Благовещенскому собору, но в 1930 году, после сноса храмов, его перенесли на нынешнее место — на площадь Минина и Пожарского. 

За долгую историю фонтан не раз реставрировали. В 1990-х годах под ним построили подземные насосные станции, а в 2007 году добавили подсветку, которая включается в темное время суток. Сегодня фонтан оснащён современным оборудованием, которое управляет подачей воды, светом и музыкой. Всё это создает эффект "танцующего" фонтана.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне будут работать 22 муниципальных фонтана

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Теги:
Водоканал Фонтаны
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