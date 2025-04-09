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Общество

Подрядчик начал прокладывать дорожки и монтировать свет в парке имени 1 Мая

10 апреля 2025 10:00  [100] Общество
Подрядчик начал прокладывать дорожки и монтировать свет в парке имени 1 Мая

В нижегородском парке имени 1 Мая продолжается второй этап благоустройства. Сейчас подрядная организация ведёт работы по устройству новых пешеходных дорожек и установке осветительных опор. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Ранее, в рамках первого этапа, на части территории уже проложили дорожки, провели освещение и вывезли мусор. Эти работы завершились в конце прошлого года.

Второй этап стартовал в начале марта. Как отметил глава города, как только позволят погодные условия, начнётся завоз грунта для будущих газонов. Все работы находятся на контроле городских властей.

Юрий Шалабаев также добавил, что получил свежие фотографии из парка от Дирекции парков и скверов — на них видны первые распустившиеся подснежники:  

"Природа цветёт", — прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Нижнем Новгороде заработают муниципальные фонтаны. 

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Теги:
Благоустройство Канавинский район Парки
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