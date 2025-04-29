ЖХК "Торпедо" в Нижнем Новгороде закрыли из-за недостаточной популярности Спорт

Фото: ЖХК "Торпедо"

Руководство хоккейного клуба "Торпедо" закрывает женскую хоккейную команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По имеющейся информации, совместное решение о закрытии команды приняли региональное министерство спорта, ЦУРС и руководство "Торпедо".

Такой шаг объясняется стремлением сосредоточить ресурсы на развитии основной мужской команды в новом сезоне и оптимизации расходов. Предположительно, в бюджет клуба добавится примерно 100 млн рублей, которые будут перераспределены на оставшиеся команды.

Отмечается, что закрытие женской команды не повлияет на функционирование школы.

Болельщики причинами закрытия считают низкую посещаемость матчей (часто игры обычно проходили в будни), а также не окупаемость команды, так как женская хоккейная лига не особо популярна в России.

Кстати, в сезоне 2024/2025 нижегородки завоевали бронзовые медали. А недавно семь хоккеисток приняли участие в сборах женской национальной и молодежной хоккейных команд.

Несколько экс-игроков уже получили предложения о переходе в другие, еще функционирующие клубы, однако официальной информации о подписании кого-либо из нижегородок еще нет.

Напомним, что основная мужская команда системы вылетела из первого раунда плей-офф, не одержав ни одной победы. МХК "Чайка" и фарм-клуб "Торпедо-Горький" пока продолжают свою борьбу в плей-офф своих лиг.

Ранее сообщалось, "Торпедо" не продлило контракт с гендиректором клуба Александром Харламовым.