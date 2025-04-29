Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2025 17:45  [36] Машинист метро в Нижнем Новгороде зарабатывает почти 100 тысяч рублей
30 апреля 2025 17:04  [82] Минздрав: нижегородцы с фенилкетонурией получают лечебную смесь без перебоев
30 апреля 2025 16:10  [106] Занятия для будущих отцов проводятся в роддоме №4 Нижнего Новгорода
30 апреля 2025 15:38  [129] Мининский университет устранил последствия пожара в корпусе на Ульянова
30 апреля 2025 15:26  [146] Платные парковки Нижнего Новгорода станут бесплатными в майские праздники
30 апреля 2025 15:09  [165] Еще один дом изымут в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде
30 апреля 2025 14:37  [161] ОМК запускает медиапортал о героях войны и заводском подвиге к 9 Мая
30 апреля 2025 14:26  [131] Пожар на мусорном полигоне под Городцом полностью потушили
30 апреля 2025 13:47  [250] Чат-бот для сигналов о наркограффити появился после жалоб нижегородцев Мизулиной
30 апреля 2025 13:19  [120]  В нижегородских "Поездах здоровья" провели около 25 тысяч медицинских консультаций с начала года
Общество

Машинист метро в Нижнем Новгороде зарабатывает почти 100 тысяч рублей

30 апреля 2025 17:45  [36] Общество
Машинист метро в Нижнем Новгороде зарабатывает почти 100 тысяч рублей

Машинисты электропоездов нижегородского метрополитена зарабатывают более 106 тысяч рублей в месяц, сообщает Newsroom24.

По состоянию на начало апреля в МП "Нижегородское метро" трудились 1 552 сотрудника. Наибольшее количество вакансий открыто в подразделении, отвечающем за обеспечение транспортной безопасности. Также требуются работники на станции.

На должность машиниста электропоезда было открыто три вакансии. Однако в ближайшее время их планируется закрыть за счет помощников машинистов, которые завершают обучение в учебном центре метрополитена и получают квалификацию "машинист электропоезда".

В среднем сотрудники метрополитена получают 76,9 тысячи рублей. При этом зарплата машиниста превышает 106 тысяч рублей, слесарь по ремонту подвижного состава зарабатывает 105,5 тысячи рублей, дежурный по станции — 77,7 тысячи, а тоннельный рабочий — 51,5 тысячи рублей.

Для подготовки квалифицированных специалистов в структуре предприятия действует учебный центр с лицензией на образовательную деятельность. Здесь проходит как обучение новых сотрудников, так и переподготовка действующих.

Кроме того, для студентов колледжей и вузов, находящихся на преддипломной практике, организована стажировка с возможностью одновременного трудоустройства. Также в метрополитене развивают систему наставничества, а молодым специалистам назначаются дополнительные выплаты.

С раннего возраста познакомиться с профессиями метро школьники могут в специализированном транспортном классе, который открыт на базе нижегородской школы №176. Ученики с седьмого класса получают представление о работе подземки и перспективах трудоустройства в этой сфере.

Ранее сообщалось, что сотрудник скорой медицинской помощи в Нижегородской области зарабатывает до 70 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Метро
Поделиться:
Новости по теме
11 апреля 2025 14:58  [725] Работодатели готовы платить нижегородцам около 65 тысяч рублей
10 апреля 2025 13:43  [1030] Нижегородскому мэру подняли зарплату
31 марта 2025 16:38  [1090] Средняя зарплата в Нижнем Новгороде приблизилась к 92 тысячам рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph