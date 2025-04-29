Машинист метро в Нижнем Новгороде зарабатывает почти 100 тысяч рублей Общество

Машинисты электропоездов нижегородского метрополитена зарабатывают более 106 тысяч рублей в месяц, сообщает Newsroom24.

По состоянию на начало апреля в МП "Нижегородское метро" трудились 1 552 сотрудника. Наибольшее количество вакансий открыто в подразделении, отвечающем за обеспечение транспортной безопасности. Также требуются работники на станции.

На должность машиниста электропоезда было открыто три вакансии. Однако в ближайшее время их планируется закрыть за счет помощников машинистов, которые завершают обучение в учебном центре метрополитена и получают квалификацию "машинист электропоезда".

В среднем сотрудники метрополитена получают 76,9 тысячи рублей. При этом зарплата машиниста превышает 106 тысяч рублей, слесарь по ремонту подвижного состава зарабатывает 105,5 тысячи рублей, дежурный по станции — 77,7 тысячи, а тоннельный рабочий — 51,5 тысячи рублей.

Для подготовки квалифицированных специалистов в структуре предприятия действует учебный центр с лицензией на образовательную деятельность. Здесь проходит как обучение новых сотрудников, так и переподготовка действующих.

Кроме того, для студентов колледжей и вузов, находящихся на преддипломной практике, организована стажировка с возможностью одновременного трудоустройства. Также в метрополитене развивают систему наставничества, а молодым специалистам назначаются дополнительные выплаты.

С раннего возраста познакомиться с профессиями метро школьники могут в специализированном транспортном классе, который открыт на базе нижегородской школы №176. Ученики с седьмого класса получают представление о работе подземки и перспективах трудоустройства в этой сфере.

Ранее сообщалось, что сотрудник скорой медицинской помощи в Нижегородской области зарабатывает до 70 тысяч рублей.