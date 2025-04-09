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Политика

Нижегородскому мэру подняли зарплату

10 апреля 2025 13:43  [68] Политика
Нижегородскому мэру подняли зарплату

Нижегородским чиновникам подняли заработную плату. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Нижегородской области Егор Поляков, документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Так, оклад главы Нижнего Новгорода вырос до 82 478 рублей. Столько же будет получать и председатель гордумы.

Напомним, в феврале стало известно, что зарплаты сотрудникам администрации и думы Нижнего Новгорода поднимут на 11,7%.

Главам Арзамаса, Выксы, Дзержинска и Сарова назначили денежные вознаграждения в размере 59 567 рублей.

Зарплата руководителям других округов составляет 50 402 рублей.

Ранее сообщалось, зарплата работников муниципальных предприятий и учреждений Нижнего Новгорода увеличилась на 4,5% с 1 января.

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Теги:
Зарплата чиновники
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