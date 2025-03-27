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Экономика

Средняя зарплата в Нижнем Новгороде приблизилась к 92 тысячам рублей

31 марта 2025 16:38  [77] Экономика

Темпы роста зарплаты в Нижнем Новгороде в 2024 году составили 20,5%: с 76,1 тысячи рублей по итогам 2023 года до 91,8 тысячи рублей в минувшем году. Такие данные приводятся в отчете об основных показателях социально-экономического развития муниципалитета в 2024 году, документ опубликован на сайте мэрии.

Задолженности по зарплатам в областном центре по данным на 1 января текущего года не было.

Официальная безработица на 1 января 2025 года составила 0,05%, в то время как на на 1 января 2024-го этот показатель равнялся 0,3%.

По итогам 2024 года в Нижнем Новгороде ввели 663,1 тысячи кв. метров жилья, в 2023-м этот показатель составлял 711,1 тысячи "квадратов".

Также немного снизился и объем инвестиций в основной капитал - 245,9 млрд рублей в 2024-м против 252,8 млрд по итогам 2023-го. При этом прибыль самых крупных, а также средних предприятий города составила 359,7 млрд рублей, показатель вырос на 8,5% в сравнении с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что в нижегородской провинции средняя зарплата увеличилась на 21,8%.

 

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Теги:
Зарплата экономика
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