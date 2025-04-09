Работодатели готовы платить нижегородцам около 65 тысяч рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 65,2 тысячи рублей. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

По их данным, с начала 2025 года этот показатель увеличился всего на 200 рублей, что свидетельствует о резком замедлении роста зарплат по сравнению с первым кварталом 2024 года, когда "прибавка" составила 4,4 тысячи рублей.

Интересно, что при этом ожидания соискателей, наоборот, продолжают расти. Нижегородцы рассчитывают на доход не ниже 70 тысяч рублей в месяц. Причём с начала текущего года наблюдается устойчивая тенденция: зарплатные запросы кандидатов стабильно превышают предложения работодателей.

Это кардинально отличается от ситуации, наблюдавшейся с середины 2023 года, когда именно работодатели предлагали больше, чем ожидали соискатели.

Особенно заметно снижение зарплат в ряде профессиональных направлений. Так, в административном сегменте уровень предложений упал на 11 тысяч рублей по сравнению с январем — с более чем 64 тысяч до 53. Существенное сокращение также затронуло обслуживающий персонал, где снижение составило свыше 10 тысяч рублей, и сферу транспорта — здесь падение достигло 9 тысяч.

Негативная динамика зафиксирована и в таких отраслях, как автобизнес, медиа, топ-менеджмент, а также среди рабочих специальностей. Тем не менее, в некоторых секторах наблюдается обратная картина: в финансовой сфере и продажах средние зарплаты выросли на 6 тысяч рублей, в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых — на 5 тысяч.

Ранее сообщалось, что за месяц в регионе увеличился спрос на специалистов в сферах страхования, медицины и фармацевтики, а также общепита и туризма.