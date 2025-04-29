Новые валидаторы появятся на трех нижегородских маршрутах автобусов

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Терминалы для оплаты проезда продолжают внедрять в автобусах частных перевозчиков Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ЦРТС.
Компания "Ситикард", отвечающая за автоматизацию оплаты проезда, установила стационарные терминалы на задних площадках в 19 автобусах маршрута А-97, а также в 25 автобусах маршрута А-45.
С начала года оператор внедрил более 200 таких устройств в транспорте частных перевозчиков Нижнего Новгорода для повышения удобства и прозрачности системы оплаты в общественном транспорте.
В следующем месяце установка валидаторов продолжится. Новые терминалы появятся в автобусах маршрутов А-78, А-38 и А-87.
Ранее сообщалось, что бесплатные автобусы будут работать для нижегородцев 9 мая.
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