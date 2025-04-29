Новые валидаторы появятся на трех нижегородских маршрутах автобусов Общество

Фото: Александр Воложанин

Терминалы для оплаты проезда продолжают внедрять в автобусах частных перевозчиков Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ЦРТС.

Компания "Ситикард", отвечающая за автоматизацию оплаты проезда, установила стационарные терминалы на задних площадках в 19 автобусах маршрута А-97, а также в 25 автобусах маршрута А-45.

С начала года оператор внедрил более 200 таких устройств в транспорте частных перевозчиков Нижнего Новгорода для повышения удобства и прозрачности системы оплаты в общественном транспорте.

В следующем месяце установка валидаторов продолжится. Новые терминалы появятся в автобусах маршрутов А-78, А-38 и А-87.

Ранее сообщалось, что бесплатные автобусы будут работать для нижегородцев 9 мая.