Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2025 19:25  [38] Новые валидаторы появятся на трех нижегородских маршрутах автобусов
30 апреля 2025 18:45  [107] Медики предупредили о возможных болезнях после пожара на городецкой свалке
30 апреля 2025 18:25  [99] Длинные майские выходные предложили отменить как анахронизм
30 апреля 2025 17:55  [145] Опубликованы фото с места падения обломков БПЛА в Павловском округе
30 апреля 2025 17:45  [138] Машинист метро в Нижнем Новгороде зарабатывает почти 100 тысяч рублей
30 апреля 2025 17:04  [126] Минздрав: нижегородцы с фенилкетонурией получают лечебную смесь без перебоев
30 апреля 2025 16:16  [66] Социальные участковые помогают нижегородцам принять участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства
30 апреля 2025 16:10  [128] Занятия для будущих отцов проводятся в роддоме №4 Нижнего Новгорода
30 апреля 2025 15:38  [150] Мининский университет устранил последствия пожара в корпусе на Ульянова
30 апреля 2025 15:26  [168] Платные парковки Нижнего Новгорода станут бесплатными в майские праздники
Общество

Новые валидаторы появятся на трех нижегородских маршрутах автобусов

30 апреля 2025 19:25  [38] Общество
Новые валидаторы появятся на трех нижегородских маршрутах автобусов

Фото: Александр Воложанин

Терминалы для оплаты проезда продолжают внедрять в автобусах частных перевозчиков Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ЦРТС.

Компания "Ситикард", отвечающая за автоматизацию оплаты проезда, установила стационарные терминалы на задних площадках в 19 автобусах маршрута А-97, а также в 25 автобусах маршрута А-45.

С начала года оператор внедрил более 200 таких устройств в транспорте частных перевозчиков Нижнего Новгорода для повышения удобства и прозрачности системы оплаты в общественном транспорте.

В следующем месяце установка валидаторов продолжится. Новые терминалы появятся в автобусах маршрутов А-78, А-38 и А-87.

Ранее сообщалось, что бесплатные автобусы будут работать для нижегородцев 9 мая.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
30 апреля 2025 09:30  [233] В электробусах Нижнего Новгорода обновят табло и голосовые объявления
25 апреля 2025 19:36  [808] Центр Нижнего Новгорода частично перекроют из-за подготовки к параду
23 апреля 2025 12:00  [750] Перевозчиков ищут на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде 
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph