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Более 105 млн рублей выделено на покраску стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Подрядчик должен будет покрасить наружные железобетонные ограждения и лестницы на пешеходную эстакаду, а также колонны и концессии.
Победителя определят 16 мая, работы завершить он должен будет до 18 августа.
Ранее сообщалось, что судебный иск из-за протечек к подрядчику стадиона "Нижний Новгород" отклонили.
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