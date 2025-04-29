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Более 105 млн рублей выделено на покраску стадиона "Нижний Новгород"

30 апреля 2025 18:30  [97]
Более 105 млн рублей выделено на покраску стадиона Нижний Новгород

Фото: Александр Воложанин

Более 105 млн рублей выделено на покраску стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Подрядчик должен будет покрасить наружные железобетонные ограждения и лестницы на пешеходную эстакаду, а также колонны и концессии.

Победителя определят 16 мая, работы завершить он должен будет до 18 августа.

Ранее сообщалось, что судебный иск из-за протечек к подрядчику стадиона "Нижний Новгород" отклонили.

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Теги:
Госзакупки Ремонтные работы Стадион
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