Более 105 млн рублей выделено на покраску стадиона "Нижний Новгород"

Фото: Александр Воложанин

Более 105 млн рублей выделено на покраску стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Подрядчик должен будет покрасить наружные железобетонные ограждения и лестницы на пешеходную эстакаду, а также колонны и концессии.

Победителя определят 16 мая, работы завершить он должен будет до 18 августа.

Ранее сообщалось, что судебный иск из-за протечек к подрядчику стадиона "Нижний Новгород" отклонили.