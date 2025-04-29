Полиция начала проверку из-за ДТП на Ясной, которое устроил якобы ребенок

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В нижегородском МВД прокомментировали информацию о ДТП, которое якобы спровоцировал 8-летний ребенок за рулем автомобиля на улице Ясной в Нижнем Новгороде.
По данным телеканала "Кстати", несовершеннолетний, управляя машиной, снес забор и врезался в припаркованный во дворе дома другой автомобиль.
Как отметили в пресс-службе регионального Главка, никаких заявлений и обращений по данному факту в правоохранительные органы 30 апреля не поступало.
"Сотрудники полиции изучают информацию, опубликованную в открытых источниках", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Сормове неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
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