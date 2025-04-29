Полиция начала проверку из-за ДТП на Ясной, которое устроил якобы ребенок Происшествия

Фото: "Кстати"/ VK

В нижегородском МВД прокомментировали информацию о ДТП, которое якобы спровоцировал 8-летний ребенок за рулем автомобиля на улице Ясной в Нижнем Новгороде.

По данным телеканала "Кстати", несовершеннолетний, управляя машиной, снес забор и врезался в припаркованный во дворе дома другой автомобиль.

Как отметили в пресс-службе регионального Главка, никаких заявлений и обращений по данному факту в правоохранительные органы 30 апреля не поступало.

"Сотрудники полиции изучают информацию, опубликованную в открытых источниках", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Сормове неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.