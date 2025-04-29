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Происшествия

Полиция начала проверку из-за ДТП на Ясной, которое устроил якобы ребенок

30 апреля 2025 19:00  [86] Происшествия
Полиция начала проверку из-за ДТП на Ясной, которое устроил якобы ребенок

Фото: "Кстати"/ VK

В нижегородском МВД прокомментировали информацию о ДТП, которое якобы спровоцировал 8-летний ребенок за рулем автомобиля на улице Ясной в Нижнем Новгороде.

По данным телеканала "Кстати", несовершеннолетний, управляя машиной, снес забор и врезался в припаркованный во дворе дома другой автомобиль.

Как отметили в пресс-службе регионального Главка, никаких заявлений и обращений по данному факту в правоохранительные органы 30 апреля не поступало.

"Сотрудники полиции изучают информацию, опубликованную в открытых источниках", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Сормове неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

 

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Теги:
ДТП Сормовский район
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