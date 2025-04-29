Директора компании по благоустройству в Заволжье осудят за мошенничество Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя компании, занимавшейся благоустройством городской среды. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — речь идет о двух эпизодах преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый исполнял муниципальные контракты по капитальному ремонту и озеленению сквера в городе Заволжье, а также благоустройству общественного пространства в Чкаловске. При этом в администрацию Городецкого муниципального округа он предоставил акты приемки работ с недостоверными сведениями. Документы были подписаны начальником территориального управления Заволжья.

На основании подложных актов обвиняемый получил оплату за фактически не выполненные или частично выполненные работы. Таким образом, ему удалось похитить из бюджета сумму свыше 6,8 миллиона рублей, причинив администрации значительный материальный ущерб.

Преступление было выявлено в ходе совместной работы следователей Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Нижегородской области.

Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Обвинительное заключение утверждено, и материалы направлены для рассмотрения по существу.

Кроме того, в суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника территориального управления города Заволжья. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, он действовал из личной заинтересованности.

Ранее сообщалось, что при выполнении капремонта школы в Дивееве подрядчик похитил 1,2 млн рублей.