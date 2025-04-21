Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 апреля 2025 09:30  [66] Руководство завода в Павлове подозревают в крупном мошенничестве
23 апреля 2025 06:00  [189] Экс-пристава осудят за снятие ареста с квартиры родственника в Нижнем Новгороде
22 апреля 2025 20:30  [262] Трупы животных нашли в квартире у неадекватного нижегородца
22 апреля 2025 20:08  [262] Мошенник развел нижегородку на 2 млн рублей под видом продажи авто
22 апреля 2025 19:45  [282] Падение трубы на сварщика в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом
22 апреля 2025 15:57  [262] Подрядчик похитил 1,2 млн рублей при капремонте школы в Дивееве
22 апреля 2025 13:43  [277] Рабочий в Сормове упал с крыши и тяжело травмировался
22 апреля 2025 12:54  [301] Дзержинца осудят за попытку убийства врачей скорой помощи
22 апреля 2025 09:11  [335] Пожар на площади 3000 квадратных метров на предприятии в Балахне ликвидирован
21 апреля 2025 20:00  [433] Трудинспекция разбирается в причинах ДТП с автобусом в Дзержинске
Происшествия

Руководство завода в Павлове подозревают в крупном мошенничестве

23 апреля 2025 09:30  [66] Происшествия
Руководство завода в Павлове подозревают в крупном мошенничестве

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В городе Павлово Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, в котором подозреваются руководители двух организаций.

По данным регионального Следкома, фигурантами дела являются генеральный и исполнительный директора завода по производству оборудования для пищевой промышленности, а также директор предприятия, занимающегося выпуском сельскохозяйственной техники.

Следствие установило, что между указанными организациями были заключены договоры беспроцентного займа, в рамках которых одной из сторон были перечислены значительные денежные средства. Однако согласия учредителя завода на заключение этих сделок получено не было. Более того, руководители организаций использовали финансы по собственному усмотрению, что, по версии следователей, свидетельствует о наличии признаков мошенничества.

Расследование ведётся по части 4 статьи 159 УК РФ — это мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Ущерб, причинённый предприятию, оценивается более чем в 6,9 млн рублей.

Преступные действия были выявлены и пресечены в результате совместной работы следователей СК России и сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по городу Павлово.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, следствие проверяет причастность подозреваемых к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что экс-судебный пристав в Нижнем Новгороде обвиняется в превышении должностных полномочий. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Павлово Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
22 апреля 2025 15:57  [262] Подрядчик похитил 1,2 млн рублей при капремонте школы в Дивееве
18 апреля 2025 18:30  [690] Силовики выявили незаконную вырубку леса на 13 млн рублей в Борском округе
17 апреля 2025 11:00  [839] Нижегородский предприниматель похитил 2,3 млн рублей при утилизации отходов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph