Руководство завода в Павлове подозревают в крупном мошенничестве Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В городе Павлово Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, в котором подозреваются руководители двух организаций.

По данным регионального Следкома, фигурантами дела являются генеральный и исполнительный директора завода по производству оборудования для пищевой промышленности, а также директор предприятия, занимающегося выпуском сельскохозяйственной техники.

Следствие установило, что между указанными организациями были заключены договоры беспроцентного займа, в рамках которых одной из сторон были перечислены значительные денежные средства. Однако согласия учредителя завода на заключение этих сделок получено не было. Более того, руководители организаций использовали финансы по собственному усмотрению, что, по версии следователей, свидетельствует о наличии признаков мошенничества.

Расследование ведётся по части 4 статьи 159 УК РФ — это мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Ущерб, причинённый предприятию, оценивается более чем в 6,9 млн рублей.

Преступные действия были выявлены и пресечены в результате совместной работы следователей СК России и сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по городу Павлово.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, следствие проверяет причастность подозреваемых к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

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