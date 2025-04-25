Богородский бизнесмен арестован из-за махинаций с землей Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Правоохранители задержали предпринимателя и экс-председателя Богородской гордумы Гарика Календжяна, обвиняемого в махинациях при покупке земли. Такая информация появилась в сюжете программы "Кстати..." (16+).

Долгое время Календжян был председателем Богородской городской думы и управлял районом вместе с экс-главой Константном Пуриховым. После того, как Пурихов вышел на пенсию в 2019 году, его место занял Александр Сочнев.

В 2022 году Пурихова был арестован по обвинению в получении взятки в размере 30 млн рублей. Вскоре политик скончался в СИЗО по состоянию здоровья.

В августе этого же года во взятничестве обвинили и Сочнева. Он утверждал, что действовал под давлением Пурихова и Календжяна. В итоге ему назначили условный срок.

Гарик Календжян в это время бежал за границу. Его начали судить за мошенничество с покупкой земли по 5 рублей за сотку, когда в 2023 году он вернулся обратно. Однако в 2024 году дело было отправлено на доследование, а Календжян освобожден.

В апреле 2025 года предпринимателя снова взяли под стражу, так как был выявлен еще один эпизод мошенничества и возбуждено уголовное дело. Известно, что Календжян приобретал землю за 10% от кадастровой стоимости.

Сторона защита и сам обвиняемый новые обвинения не комментируют.

Расследование продолжается, а Календжян отправлен в СИЗО на два месяца.

Ранее сообщалось, проректора по науке НГЛУ имени Добролюбова задержали за превышение должностных полномочий.