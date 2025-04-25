Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 апреля 2025 14:15  [43] Богородский бизнесмен арестован из-за махинаций с землей
29 апреля 2025 13:59  [97] Бастрыкин поручил возбудить дело из-за опасного дома в Нижнем Новгороде
29 апреля 2025 11:48  [171] Неизвестный водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП в Сормове
29 апреля 2025 10:06  [173] 38 пожаров ликвидировали в Нижегородской области за сутки
29 апреля 2025 09:13  [306] Пожар в Володарске унёс жизни двух человек
29 апреля 2025 07:31  [591] Восемь дронов ВСУ сбили над Нижегородской областью за ночь
29 апреля 2025 06:46  [496] Дроны ВСУ сбиты над двумя районами Нижегородской области
28 апреля 2025 20:29  [619] ФСБ озвучила подробности задержания проректора НГЛУ Чанчиной
28 апреля 2025 19:13  [591] МЧСники спасли 12 человек на пожаре в нижегородском вузе
28 апреля 2025 17:00  [335] ФСБ изъяла 35 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Нижнем Новгороде
Происшествия

Богородский бизнесмен арестован из-за махинаций с землей

29 апреля 2025 14:15  [43] Происшествия
Богородский бизнесмен арестован из-за махинаций с землей

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Правоохранители задержали предпринимателя и экс-председателя Богородской гордумы Гарика Календжяна, обвиняемого в махинациях при покупке земли. Такая информация появилась в сюжете программы "Кстати..." (16+).

Долгое время Календжян был председателем Богородской городской думы и управлял районом вместе с экс-главой Константном Пуриховым. После того, как Пурихов вышел на пенсию в 2019 году, его место занял Александр Сочнев.

В 2022 году Пурихова был арестован по обвинению в получении взятки в размере 30 млн рублей. Вскоре политик скончался в СИЗО по состоянию здоровья.

В августе этого же года во взятничестве обвинили и Сочнева. Он утверждал, что действовал под давлением Пурихова и Календжяна. В итоге ему назначили условный срок.

Гарик Календжян в это время бежал за границу. Его начали судить за мошенничество с покупкой земли по 5 рублей за сотку, когда в 2023 году он вернулся обратно. Однако в 2024 году дело было отправлено на доследование, а Календжян освобожден.

В апреле 2025 года предпринимателя снова взяли под стражу, так как был выявлен еще один эпизод мошенничества и возбуждено уголовное дело. Известно, что Календжян приобретал землю за 10% от кадастровой стоимости.

Сторона защита и сам обвиняемый новые обвинения не комментируют.

Расследование продолжается, а Календжян отправлен в СИЗО на два месяца.

Ранее сообщалось, проректора по науке НГЛУ имени Добролюбова задержали за превышение должностных полномочий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородский район Городская дума Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
29 апреля 2025 11:04  [487] Нижегородский экс-военком Хусиянов рассказал, куда тратил взятки
26 апреля 2025 09:35  [734] Экс-ректор НГЛУ Никонова пробудет под стражей до 26 мая
13 марта 2025 18:10  [1786] Четыре громких задержания произошло в нижегородских вузах в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph