Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Ильинской Происшествия

Фото: УГИБДД Нижегородской области

Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу после ДТП на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГИБДД, авария произошла 30 апреля около 21:00.

По предварительным данным, молодая женщина, управляя автомобилем "Джили Кулрей", при перестроении не предоставила преимущество мотоциклисту 1974 года рождения.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что число аварий с участием мотоциклистов стремительно растет в Нижегородской области: с начала 2025 года в регионе зафиксировано уже более 20 таких ДТП.