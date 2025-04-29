Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 мая 2025 10:06  [104] Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Ильинской
01 мая 2025 09:30  [123] Директора компании по благоустройству в Заволжье осудят за мошенничество
01 мая 2025 07:00  [169] Помощник машиниста выслушал приговор по делу о гибели человека в Арзамасе
30 апреля 2025 19:00  [366] Полиция начала проверку из-за ДТП на Ясной, которое устроил якобы ребенок
30 апреля 2025 16:57  [1384] Закрытый судебный процесс по делу вебкам-студии начался в Нижнем Новгороде
30 апреля 2025 16:45  [383] Обломки БПЛА повредили забор частного дома в Павловском округе
30 апреля 2025 16:27  [313] Лифт в многоэтажке на Героя Попова травмировал женщину
30 апреля 2025 14:50  [294] Нижегородцам рассказали, как защитить жилье от краж в майские праздники
30 апреля 2025 14:15  [531] Сеть борделей накрыли в Нижнем Новгороде
30 апреля 2025 13:28  [290] Нижегородские волонтеры нашли двух девочек, ушедших в лес за подснежниками
Происшествия

Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Ильинской

01 мая 2025 10:06  [104] Происшествия
Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Ильинской

Фото: УГИБДД Нижегородской области

Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу после ДТП на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГИБДД, авария произошла 30 апреля около 21:00.

По предварительным данным, молодая женщина, управляя автомобилем "Джили Кулрей", при перестроении не предоставила преимущество мотоциклисту 1974 года рождения.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что число аварий с участием мотоциклистов стремительно растет в Нижегородской области: с начала 2025 года в регионе зафиксировано уже более 20 таких ДТП.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Нижегородский район
Поделиться:
Новости по теме
27 апреля 2025 11:52  [1010] Авария с участием четырех машин произошла на Бекетова в Нижнем Новгороде
26 апреля 2025 16:26  [1218] "УАЗ Патриот" протаранил "Ладу Гранту" в Кстовском районе 26 апреля
25 апреля 2025 13:14  [692] Водитель попал под колеса своего же автобуса в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph