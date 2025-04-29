Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Ильинской

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Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу после ДТП на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГИБДД, авария произошла 30 апреля около 21:00.
По предварительным данным, молодая женщина, управляя автомобилем "Джили Кулрей", при перестроении не предоставила преимущество мотоциклисту 1974 года рождения.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что число аварий с участием мотоциклистов стремительно растет в Нижегородской области: с начала 2025 года в регионе зафиксировано уже более 20 таких ДТП.
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