Пожарные устранили восемь возгораний за сутки в Нижегородской области

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Сотрудники МЧС Нижегородской области ликвидировали восемь пожаров, произошедших в регионе в течение последних суток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Одним из наиболее значимых инцидентов стало возгорание в расселённом жилом доме в Приокском районе Нижнего Новгорода. Пожар охватил площадь около 100 квадратных метров.
Кроме того, в селе Голяткино Ардатовского района вспыхнула баня, а в городе Балахна произошло возгорание хозяйственной постройки — сарая.
Также зафиксирован один случай возгорания сухой травы.
В результате данных происшествий один человек погиб, а еще одни получил травмы.
Ранее нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности лесов перед майскими праздниками.
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