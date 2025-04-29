Пожарные устранили восемь возгораний за сутки в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники МЧС Нижегородской области ликвидировали восемь пожаров, произошедших в регионе в течение последних суток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Одним из наиболее значимых инцидентов стало возгорание в расселённом жилом доме в Приокском районе Нижнего Новгорода. Пожар охватил площадь около 100 квадратных метров.

Кроме того, в селе Голяткино Ардатовского района вспыхнула баня, а в городе Балахна произошло возгорание хозяйственной постройки — сарая.

Также зафиксирован один случай возгорания сухой травы.

В результате данных происшествий один человек погиб, а еще одни получил травмы.

Ранее нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности лесов перед майскими праздниками.