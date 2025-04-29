Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 мая 2025 12:23  [38] Пожарные устранили восемь возгораний за сутки в Нижегородской области
01 мая 2025 11:38  [100] Полиция ищет мужчину, напавшего на ребенка в Канавине
01 мая 2025 10:06  [160] Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Ильинской
01 мая 2025 09:30  [190] Директора компании по благоустройству в Заволжье осудят за мошенничество
01 мая 2025 07:00  [196] Помощник машиниста выслушал приговор по делу о гибели человека в Арзамасе
30 апреля 2025 19:00  [414] Полиция начала проверку из-за ДТП на Ясной, которое устроил якобы ребенок
30 апреля 2025 16:57  [1455] Закрытый судебный процесс по делу вебкам-студии начался в Нижнем Новгороде
30 апреля 2025 16:45  [405] Обломки БПЛА повредили забор частного дома в Павловском округе
30 апреля 2025 16:27  [358] Лифт в многоэтажке на Героя Попова травмировал женщину
30 апреля 2025 14:50  [308] Нижегородцам рассказали, как защитить жилье от краж в майские праздники
Происшествия

Пожарные устранили восемь возгораний за сутки в Нижегородской области

01 мая 2025 12:23  [38] Происшествия
Пожарные устранили восемь возгораний за сутки в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники МЧС Нижегородской области ликвидировали восемь пожаров, произошедших в регионе в течение последних суток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Одним из наиболее значимых инцидентов стало возгорание в расселённом жилом доме в Приокском районе Нижнего Новгорода. Пожар охватил площадь около 100 квадратных метров.

Кроме того, в селе Голяткино Ардатовского района вспыхнула баня, а в городе Балахна произошло возгорание хозяйственной постройки — сарая.

Также зафиксирован один случай возгорания сухой травы.

В результате данных происшествий один человек погиб, а еще одни получил травмы.

Ранее нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности лесов перед майскими праздниками.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
30 апреля 2025 11:32  [366] Пожар на Анкудиновском шоссе привёл к гибели 84-летней пенсионерки
29 апреля 2025 20:00  [467] Пожары в домах без извещателей унесли жизни двух нижегородцев 29 апреля
29 апреля 2025 10:06  [372] 38 пожаров ликвидировали в Нижегородской области за сутки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph