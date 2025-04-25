38 пожаров ликвидировали в Нижегородской области за сутки Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области сотрудники МЧС ликвидировали 38 пожаров различной степени сложности. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Так, крупный пожар произошёл в Ветлужском округе, где сгорел жилой дом площадью 138 квадратных метров. В Павловском округе и Приокском районе Нижнего Новгороде пожары фиксировались в банях.

В результате происшествий спасены 17 человек, еще 32 были эвакуированы. К сожалению, не обошлось без жертв — погибли 3 человека, один получил травмы.

В МЧС добавили, что 29 апреля в некоторых районах Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников — 4 класс. Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

Напомним, накануне пожар произошел в Мининском университете на улице Ульянова. Из здания спасены 17 человек, ещё 31 человек был эвакуирован. Погибших и пострадавших нет.