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Происшествия

Пожар на Анкудиновском шоссе привёл к гибели 84-летней пенсионерки

30 апреля 2025 11:32  [65] Происшествия
Пожар на Анкудиновском шоссе привёл к гибели пенсионерки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В ночь на 30 апреля в Нижнем Новгороде на Анкудиновском шоссе произошел пожар в двухквартирном жилом доме.

Как сообщили в региональном МЧС, в результате ЧП сгорела кровля и пристрой общей площадью 160 квадратных метров.

Во время разбора сгоревших конструкция спасатели нашли тело погибшей 84-летней женщины. 

По предварительным данным, основной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Расследование причин этого ЧП продолжается.

Ранее сообщалось, что два нижегородца стали жертвами пожаров, которые произошли в домах без установленных извещателей. А в Дзержинске Нижегородской области сгорел ангар с автомойкой.

 

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Теги:
МЧС Пожар
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