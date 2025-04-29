Пожар на Анкудиновском шоссе привёл к гибели 84-летней пенсионерки Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В ночь на 30 апреля в Нижнем Новгороде на Анкудиновском шоссе произошел пожар в двухквартирном жилом доме.

Как сообщили в региональном МЧС, в результате ЧП сгорела кровля и пристрой общей площадью 160 квадратных метров.

Во время разбора сгоревших конструкция спасатели нашли тело погибшей 84-летней женщины.

По предварительным данным, основной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Расследование причин этого ЧП продолжается.

Ранее сообщалось, что два нижегородца стали жертвами пожаров, которые произошли в домах без установленных извещателей. А в Дзержинске Нижегородской области сгорел ангар с автомойкой.