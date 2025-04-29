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Евгений Забуга стал и.о. гендиректора в нижегородском "Торпедо"

01 мая 2025 13:00  [125] Спорт
Евгений Забуга стал и.о. гендиректора в нижегородском Торпедо

Генменеджер нижегородского ХК "Торпедо" Евгений Забуга с 1 мая станет исполнять обязанности генерального директора команды. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

Ранее стало известно, что Александр Харламов покидает должность генерального директора хоккейного клуба "Торпедо". Харламов поблагодарил всех сотрудников клуба, болельщиков и губернатора Нижегородской области за доверие и поддержку.

Напомним также, что в апреле Евгений Забуга был назначен генеральным менеджером нижегородского хоккейного клуба "Торпедо".

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Теги:
Назначения Торпедо Хоккей
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