Евгений Забуга стал и.о. гендиректора в нижегородском "Торпедо" Спорт

Генменеджер нижегородского ХК "Торпедо" Евгений Забуга с 1 мая станет исполнять обязанности генерального директора команды. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

Ранее стало известно, что Александр Харламов покидает должность генерального директора хоккейного клуба "Торпедо". Харламов поблагодарил всех сотрудников клуба, болельщиков и губернатора Нижегородской области за доверие и поддержку.

Напомним также, что в апреле Евгений Забуга был назначен генеральным менеджером нижегородского хоккейного клуба "Торпедо".