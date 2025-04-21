Несколько нижегородских хоккеисток приглашены в сборную России Спорт

Фото: ЖКХ "Торпедо"

Несколько нижегородских хоккеисток приглашены в сборную России, сообщает pravda-nn.ru.

В национальную команду для участия в тренировочном процессе из нижегородского "Торпедо" вызваны Алёна Грачёва, Нина Пирогова, нападающие Алёна Старовойтова и Екатерина Чегошева.

Кроме того, Милана Кочемаева, Юлия Кучеренко и Анна Тишкова из торпедовской молодежки отправились на сбор с молодежной сборной России.

Присутствие сразу семи хоккеисток "Торпедо" в национальной и молодежной женских сборных России — это весомое достижение как для самих спортсменок, так и для клуба.

Представители нижегородского "Торпедо" задействованы не только на льду, но и в тренерском штабе сборной: Олег Наместников и Михаил Воробьёв продолжают вносить вклад в развитие женского хоккея на национальном уровне.

Ранее сообщалось, что ЦУРС не подтвердил информацию о возможном закрытии некоторых нижегородских спортклубов.