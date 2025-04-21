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Несколько нижегородских хоккеисток приглашены в сборную России, сообщает pravda-nn.ru.
В национальную команду для участия в тренировочном процессе из нижегородского "Торпедо" вызваны Алёна Грачёва, Нина Пирогова, нападающие Алёна Старовойтова и Екатерина Чегошева.
Кроме того, Милана Кочемаева, Юлия Кучеренко и Анна Тишкова из торпедовской молодежки отправились на сбор с молодежной сборной России.
Присутствие сразу семи хоккеисток "Торпедо" в национальной и молодежной женских сборных России — это весомое достижение как для самих спортсменок, так и для клуба.
Представители нижегородского "Торпедо" задействованы не только на льду, но и в тренерском штабе сборной: Олег Наместников и Михаил Воробьёв продолжают вносить вклад в развитие женского хоккея на национальном уровне.
Ранее сообщалось, что ЦУРС не подтвердил информацию о возможном закрытии некоторых нижегородских спортклубов.
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