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Спорт

Александр Харламов уходит с поста гендиректора ХК "Торпедо"

30 апреля 2025 13:19  [47] Спорт
Александр Харламов уходит с поста гендиректора ХК Торпедо

Александр Харламов покидает должность генерального директора хоккейного клуба "Торпедо". Об этом сообщается в социальных сетях команды.

Первые слухи об его возможной отставке появились сразу после пресс-конференции по итогам сезона 2024/2025. Тогда Харламов крайне эмоционально обратился к болельщикам и заявил, что не снимает с себя ответственности за неудовлетворительный результаты команд в сезоне.

"Если в моих услугах не будут больше нуждаться, то я не буду отсиживаться за чьими-то спинами", - сказал тогда бывший генеральный директор.

Истечение срока контракта называется официальной причиной прекращения сотрудничества со специалистом. Харламов занимал данную должность с 2019 года. Именно под его руководством наблюдались развитие хоккейной вертикали (возрождение команды ВХЛ, а также победа МХК "Чайка" в плей-офф 2023 года), социальная работа от имени команды, а также рост собственных доходов клуба и прогресс области маркетинга и коммуникаций.

Александр Харламов поблагодарил всех сотрудников клуба, болельщиков и губернатора Нижегородской области за доверие поддержку, пожелав клубу новых побед и достижений. Скорее всего он продолжит карьеру в ХК "Лада".

Напомним, нынешний сезон "Торпедо" закончило еще в марте, проиграв серию с "Локомотивом" всухую в первом раунде плей-офф. После этого руководство клуба расторгло контракт с главным тренером Игорем Ларионовым, а затем попрощалось и с генменеджером Аверкиным.

15 апреля стало известно о назначении нового генерального менеджера. Им стал Евгений Забуга, имеющий большой опыт работы в омском "Авангарде". А незадолго до этого генеральный директор ЦУРС Максим Гафуров возглавил наблюдательный совет клуба, взяв процесс выбора нового главного тренера под свой контроль.

С момента назначения Забуги клуб переподписал контракты с четырьмя нападающими "Торпедо": Владиславом Фирстовым, Сергеем Гончаруком, Никитой Шавиным и Михаилом Абрамовым.

Об официальном решении касательно назначения нового тренера основной команды еще не сообщалось, однако о возможных кандидатах на эту должность мы уже писали ранее.

Кроме того, новая Ледовая арена, где "Торпедо" будет играть в следующем сезоне, может быть сдана уже в августе текущего года.

 

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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