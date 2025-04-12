Нижний Новгород не рассматривается для проведения матча между игроками НХЛ и КХЛ Спорт

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Матчи между игроками КХЛ и НХЛ могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Такое заявление сделал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, выступая в мастерской управления "Сенеж" в рамках образовательной программы "Мастерская управления событиями".

Точно говорить о сроках и месте проведения матчей все же рано, так как еще идут непубличные переговоры.

"Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки - игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь - самое сложное", - добавил Дегтярев.

18 марта стало известно, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ. После заявления пресс-службы главы государства губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил организовать такой хоккейный матч на новой ледовой арене на Стрелке, которая может быть сдана уже в августе.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Торпедо" не исключает возможность проведения матча с "Детройтом" при поддержке Игоря Ларионова, несмотря на его уход из клуба.