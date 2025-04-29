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Общество

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Анталью 1 мая задерживается

01 мая 2025 13:30  [68] Общество
Авиарейс из Нижнего Новгорода в Анталью 1 мая задерживается

Пассажиры рейса из Нижнего Новгорода в Анталью 1 мая столкнулись с задержкой вылета, о чём свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.

Изначально самолёт должен был отправиться в 15:30, однако время вылета было перенесено на 16:15. Таким образом, задержка составила 45 минут. Причины изменения расписания пока не раскрываются.

По обновлённым данным, прибытие в Анталью ожидается в 20:30 по местному времени.

Перевозку пассажиров осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".

Ранее сообщалось, что регулярные рейсы открылись из Нижнего Новгорода в Батуми (Грузия).

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Теги:
Аэропорт
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