Авиарейс из Нижнего Новгорода в Анталью 1 мая задерживается

Пассажиры рейса из Нижнего Новгорода в Анталью 1 мая столкнулись с задержкой вылета, о чём свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.
Изначально самолёт должен был отправиться в 15:30, однако время вылета было перенесено на 16:15. Таким образом, задержка составила 45 минут. Причины изменения расписания пока не раскрываются.
По обновлённым данным, прибытие в Анталью ожидается в 20:30 по местному времени.
Перевозку пассажиров осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".
Ранее сообщалось, что регулярные рейсы открылись из Нижнего Новгорода в Батуми (Грузия).
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