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Общество

ЦРТС расширяет расписание электробусов в Нижнем Новгороде

01 мая 2025 15:22  [36] Общество
ЦРТС расширяет расписание электробусов в Нижнем Новгороде

С начала мая в Нижнем Новгороде увеличилось количество рейсов электробусов. Обновлённое расписание вступило в силу с 1 мая и направлено на повышение удобства пассажиров.

Изменения затронули сразу несколько маршрутов. В будние дни чаще начали курсировать электробусы Э-9, Э-11, Э-13, Э-17 и Э-22. В выходные дни дополнительные рейсы добавлены на маршрутах Э-4, Э-12 и Э-14.

Как пояснили в нижегородском "Центре развития транспортных систем", увеличение количества рейсов направлено на сокращение интервалов движения в часы пик. Это должно снизить нагрузку на общественный транспорт и сократить время ожидания на остановках.

Пассажиры смогут быстрее добираться до нужных мест, а поездки в нижегородских электробусах, с учетом модернизации, станут более комфортными и предсказуемыми.

Ранее сообщалось, что самым популярным маршрутом стал Э-17. Кроме того, электробусный маршрут Э-11 продлят в Нижнем Новгороде с 1 мая.

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Теги:
Общественный транспорт ЦРТС Электробусы
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