Ремонт дорог в Нижнем Новгороде проходит без нарушений. Такую информацию сообщил в своем телеграм-канале глава города Юрий Шалабаев.
По словам мэра, в первый день мая он объехал город и оценил, как проходят дорожные работы.
В частности, было подчеркнуто, что ремонт проспекта Ленина проходит по плану и без отставаний от графика.
Градоначальник напомнил, что всего в областном центре до конца года планируется отремонтировать порядка 30 дорожных объектов. Мэр также добавил, что за нарушения сроков подрядчикам могут выписать штраф.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт улицы Белинского в Нижнем Новгороде займет три года.
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