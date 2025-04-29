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Общество

Ремонт дорог в Нижнем Новгороде проходит без нарушений

01 мая 2025 16:00  [106] Общество
Ремонт Молодежного проспекта в Нижнем Новгороде пройдет в этом году

Ремонт дорог в Нижнем Новгороде проходит без нарушений. Такую информацию сообщил в своем телеграм-канале глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра, в первый день мая он объехал город и оценил, как проходят дорожные работы.

В частности, было подчеркнуто, что ремонт проспекта Ленина проходит по плану и без отставаний от графика.

Градоначальник напомнил, что всего в областном центре до конца года планируется отремонтировать порядка 30 дорожных объектов. Мэр также добавил, что за нарушения сроков подрядчикам могут выписать штраф.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт улицы Белинского в Нижнем Новгороде займет три года.

 

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Теги:
Автозаводский район Ремонт дорог
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