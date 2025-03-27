Почти 41 млн рублей направят на ремонт Канавинского моста Общество

Власти Нижнего Новгорода выделяют 41,2 млн рублей на выполнение ремонтных работ на Канавинском мосту. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Проектом муниципального контракта предусмотрены различные виды работ на лево- и правобережных подходах к Канавинскому мосту, а также на самой переправе.

Будущему подрядчику, в частности, предстоит выполнит ремонт парапетного ограждения, тротуарных консолей и подпорной стенки.

Кроме того, предусмотрены монтажные работы по замене электрики.

Также не исключается выполнение локального ремонта дорожного покрытия моста.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 7 апреля. Ремонт подпорной стенки нужно будет выполнить до 31 мая, а остальные виды работ - до 30 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода выделено 130 млн рублей.