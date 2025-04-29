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Спорт

"Спартак" одерживает третью победу над нижегородской "Чайкой" в полуфинале МХЛ

01 мая 2025 17:15  [98] Спорт
Спартак одерживает третью победу над нижегородской Чайкой в полуфинале МХЛ

Фото: vk.com/mhc_chaika

В четвёртом поединке полуфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги нижегородская "Чайка" уступила московскому "Спартаку" со счётом 1:2.

Старт встречи оказался неудачным для нижегородцев: уже на третьей минуте москвичи реализовали численное преимущество, возникшее после удаления Максима Глинского.

До конца первого периода "Спартак" смог развить успех, забросив вторую шайбу и обеспечив себе комфортное преимущество.

Во втором игровом отрезке нижегородцы попытались вернуться в игру. На старте периода Глеб Пугачёв сократил отставание своей команды, однако на этом голевая активность в матче завершилась.

Следующая встреча между командами состоится 4 мая в Москве. Счёт в серии до четырёх побед теперь 3:1 в пользу "Спартака". 

Ранее сообщалось, что нижегородская "Чайка" прошла челябинских "Белых Медведей" в четвертьфинале МХЛ.

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Теги:
Хоккей
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