"Спартак" одерживает третью победу над нижегородской "Чайкой" в полуфинале МХЛ

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В четвёртом поединке полуфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги нижегородская "Чайка" уступила московскому "Спартаку" со счётом 1:2.
Старт встречи оказался неудачным для нижегородцев: уже на третьей минуте москвичи реализовали численное преимущество, возникшее после удаления Максима Глинского.
До конца первого периода "Спартак" смог развить успех, забросив вторую шайбу и обеспечив себе комфортное преимущество.
Во втором игровом отрезке нижегородцы попытались вернуться в игру. На старте периода Глеб Пугачёв сократил отставание своей команды, однако на этом голевая активность в матче завершилась.
Следующая встреча между командами состоится 4 мая в Москве. Счёт в серии до четырёх побед теперь 3:1 в пользу "Спартака".
Ранее сообщалось, что нижегородская "Чайка" прошла челябинских "Белых Медведей" в четвертьфинале МХЛ.
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