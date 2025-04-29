Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 мая 2025 13:46  [94] Попытка ограбить 12-летнюю девочку обернулась для нижегородца уголовным делом
02 мая 2025 13:18  [107] Пожар в частной бане на Бору унес жизнь 59-летнего мужчины
02 мая 2025 12:08  [231] Гибель четырех человек в ДТП под Нижним Новгородом закончилась уголовным делом
01 мая 2025 18:15  [422] Подозреваемого в нападении на ребенка в Канавине задержали
01 мая 2025 12:23  [286] Пожарные устранили восемь возгораний за сутки в Нижегородской области
01 мая 2025 11:38  [350] Полиция ищет мужчину, напавшего на ребенка в Канавине
01 мая 2025 10:06  [615] Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Ильинской
01 мая 2025 09:30  [814] Директора компании по благоустройству в Заволжье осудят за мошенничество
01 мая 2025 07:00  [366] Помощник машиниста выслушал приговор по делу о гибели человека в Арзамасе
30 апреля 2025 19:00  [575] Полиция начала проверку из-за ДТП на Ясной, которое устроил якобы ребенок
Происшествия

Пожар в частной бане на Бору унес жизнь 59-летнего мужчины

02 мая 2025 13:18  [107] Происшествия
Пожар в частной бане на Бору унес жизнь 59-летнего мужчины

В ночь на 2 мая в деревне Каликино (Борский округ) произошёл пожар в отдельно стоящей бане. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, возгорание удалось ликвидировать силами пожарно-спасательных подразделений.

Огонь охватил площадь в 21 квадратный метр. В ликвидации пожара участвовали 4 единицы техники и 9 сотрудников МЧС.

После полной разборки сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего — им оказался 59-летний мужчина.

По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Смертность
Поделиться:
Новости по теме
30 апреля 2025 19:45  [393] Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности в лесах перед майскими
30 апреля 2025 18:45  [623] Медики предупредили о возможных болезнях после пожара на городецкой свалке
30 апреля 2025 15:38  [386] Мининский университет устранил последствия пожара в корпусе на Ульянова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph