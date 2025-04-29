Пожар в частной бане на Бору унес жизнь 59-летнего мужчины

В ночь на 2 мая в деревне Каликино (Борский округ) произошёл пожар в отдельно стоящей бане. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, возгорание удалось ликвидировать силами пожарно-спасательных подразделений.
Огонь охватил площадь в 21 квадратный метр. В ликвидации пожара участвовали 4 единицы техники и 9 сотрудников МЧС.
После полной разборки сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего — им оказался 59-летний мужчина.
По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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