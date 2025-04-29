Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2025 19:45  [22] Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности в лесах перед майскими
30 апреля 2025 19:25  [68] Новые валидаторы появятся на трех нижегородских маршрутах автобусов
30 апреля 2025 18:45  [119] Медики предупредили о возможных болезнях после пожара на городецкой свалке
30 апреля 2025 18:25  [108] Длинные майские выходные предложили отменить как анахронизм
30 апреля 2025 17:55  [151] Опубликованы фото с места падения обломков БПЛА в Павловском округе
30 апреля 2025 17:45  [141] Машинист метро в Нижнем Новгороде зарабатывает почти 100 тысяч рублей
30 апреля 2025 17:04  [129] Минздрав: нижегородцы с фенилкетонурией получают лечебную смесь без перебоев
30 апреля 2025 16:16  [70] Социальные участковые помогают нижегородцам принять участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства
30 апреля 2025 16:10  [130] Занятия для будущих отцов проводятся в роддоме №4 Нижнего Новгорода
30 апреля 2025 15:38  [152] Мининский университет устранил последствия пожара в корпусе на Ульянова
Общество

Медики предупредили о возможных болезнях после пожара на городецкой свалке

30 апреля 2025 18:45  [119] Общество
Медики предупредили о болезнях после пожара на Городецкой свалке

Фото: Кира Мишина

Жителям Городецкого округа необходимо следить за состоянием здоровье после недавнего пожара, вспыхнувшего на полигоне ТБО. Об опасности предупредил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Произошедший на свалке пожар не только серьезная экологическая проблема, но и опасность для местных жителей, которые в дальнейшем могут столкнуться с заболеваниями легких.

Как отмечает Никонов, канцерогенное воздействие смога проявляется накопительно. Существенный риск для здоровья, включая вероятность развития онкологических заболеваний, возникает только при длительном воздействии (свыше трех месяцев) дыма от тления и горения.

Тем не менее, уже в краткосрочной перспективе возможны острые респираторные реакции. Чаще всего у людей возникают ларингиты, трахеиты и бронхоспазмы.

Особую осторожность следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Аллергикам и астматикам медики советуют по возможности избегать пребывания в районах, подвергшихся задымлению.

Ранее сообщалось, что нижегородские поликлиники и стоматологии изменят график работы из-за майских праздников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городецкий район Медицина и здоровье Пожар
Поделиться:
Новости по теме
29 апреля 2025 15:28  [413] Карантин по ОРВИ частично введен в 12 школах и 29 детсадах Нижегородской области
28 апреля 2025 15:14  [629] Что в минэкологии сказали о полыхающем полигоне в Городецком округе
27 апреля 2025 17:58  [708] Росприроднадзор расследует причины пожара на свалке в Городецком районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph