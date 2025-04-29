Медики предупредили о возможных болезнях после пожара на городецкой свалке Общество

Фото: Кира Мишина

Жителям Городецкого округа необходимо следить за состоянием здоровье после недавнего пожара, вспыхнувшего на полигоне ТБО. Об опасности предупредил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Произошедший на свалке пожар не только серьезная экологическая проблема, но и опасность для местных жителей, которые в дальнейшем могут столкнуться с заболеваниями легких.

Как отмечает Никонов, канцерогенное воздействие смога проявляется накопительно. Существенный риск для здоровья, включая вероятность развития онкологических заболеваний, возникает только при длительном воздействии (свыше трех месяцев) дыма от тления и горения.

Тем не менее, уже в краткосрочной перспективе возможны острые респираторные реакции. Чаще всего у людей возникают ларингиты, трахеиты и бронхоспазмы.

Особую осторожность следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Аллергикам и астматикам медики советуют по возможности избегать пребывания в районах, подвергшихся задымлению.

Ранее сообщалось, что нижегородские поликлиники и стоматологии изменят график работы из-за майских праздников.