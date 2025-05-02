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Происшествия

Избиение лошади в конной школе закончилось проверкой прокуратуры

03 мая 2025 09:00  [166] Происшествия
Избиение лошади в конной школе закончилось проверкой прокуратуры

Прокуратура Нижегородской области инициировала проверку после появления в СМИ информации о жестоком обращении с животным со стороны несовершеннолетних. Об этом сообщили в ведомстве. 

Ранее появилась информация, что в одной из спортивных конных школ Нижнего Новгорода три девочки, предположительно 13 лет, избили лошадь. Инцидент произошёл в деннике — подростки пришли покататься, но животное не подчинилось. Тогда школьницы связали лошади ноги и начали принуждать её выполнять трюки. Свои действия они снимали на видео.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Полиция также занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее НИА "Нижний Новгород" узнало у психолога, почему люди издеваются над животными.

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Теги:
Животные Прокуратура
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