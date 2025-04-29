Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
29 апреля 2025 17:54  [146] Выяснилось, что мать живодера в шинели пока не уволили из ННГУ
29 апреля 2025 13:42  [238] Мать нижегородского живодера уволили из ННГУ
28 апреля 2025 15:58  [282] Фасад главного корпуса ПИМУ отреставрируют впервые за 20 лет
28 апреля 2025 13:43  [615] Мать нижегородского живодера отстранили от преподавания в ННГУ
25 апреля 2025 10:20  [703] Борфенилаланин для лечения рака начнут выпускать в России
25 апреля 2025 09:31  [345] Лауреат премии "ВЫЗОВ" Сергей Таскаев выступил с лекцией в Нижнем Новгороде
24 апреля 2025 14:04  [579] Нижегородский ученый объяснил, как американцы открыли несуществующий в природе цвет
22 апреля 2025 18:36  [504] Нижегородцев пригласили к участию в Национальной премии "Вызов"
22 апреля 2025 16:10  [525] Нижегородцы смогут увидеть метеоритный дождь Лириды 22 апреля
21 апреля 2025 13:52  [522] Нижегородские ученые презентовали разработку для квантовых технологий
Наука

Выяснилось, что мать живодера в шинели пока не уволили из ННГУ

29 апреля 2025 17:54  [146] Наука
Выяснилось, что мать живодера в шинели пока не уволили из ННГУ

Фото: Александр Воложанин

В ННГУ имени Лобачевского уточнили, что мать нижегородского живодера в шинели пока остается сотрудницей вуза. Как сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь университета Алексей Никонов, действующий трудовой договор с профессором Галиной Петровой истекает в июне 2025 года.

Напомним, в квартире ее 48-летнего сына, а затем и в ее собственной были обнаружены истерзанные животные, а также останки собак и кошек. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Дальнейшую судьбу преподавателя предстоит определить кадровой комиссии, а также Ученым советам юридического факультета и университета. Только после этого будет приниматься окончательное решение о возможности продления контракта или прекращения трудовых отношений.

При этом коллектив кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, на которой работает женщина, не рекомендовал ее к переизбранию на должность.

Таким образом, пока речь идет о начале установленной процедуры, в рамках которой рассматривается вопрос о дальнейшем сотрудничестве с преподавателем, а не полноценном увольнении.

При этом решение об отстранении женщины от преподавания, принятое 21 апреля, остается в силе.

Напомним, редакция НИА "Нижний Новгород" узнала новые подробности о живодере.

Ранее сообщалось, что нижегородцев могут начать штрафовать за нарушение правил содержания животных в многоквартирных домах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные ННГУ Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
07 марта 2025 16:23  [729] Нижегородец не понес наказание за жестокое убийство кота
05 марта 2025 09:47  [1286] Нижегородцы выступили против закона об усыплении бездомных собак
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph