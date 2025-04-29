Выяснилось, что мать живодера в шинели пока не уволили из ННГУ

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В ННГУ имени Лобачевского уточнили, что мать нижегородского живодера в шинели пока остается сотрудницей вуза. Как сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь университета Алексей Никонов, действующий трудовой договор с профессором Галиной Петровой истекает в июне 2025 года.
Напомним, в квартире ее 48-летнего сына, а затем и в ее собственной были обнаружены истерзанные животные, а также останки собак и кошек. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
Дальнейшую судьбу преподавателя предстоит определить кадровой комиссии, а также Ученым советам юридического факультета и университета. Только после этого будет приниматься окончательное решение о возможности продления контракта или прекращения трудовых отношений.
При этом коллектив кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, на которой работает женщина, не рекомендовал ее к переизбранию на должность.
Таким образом, пока речь идет о начале установленной процедуры, в рамках которой рассматривается вопрос о дальнейшем сотрудничестве с преподавателем, а не полноценном увольнении.
При этом решение об отстранении женщины от преподавания, принятое 21 апреля, остается в силе.
Напомним, редакция НИА "Нижний Новгород" узнала новые подробности о живодере.
Ранее сообщалось, что нижегородцев могут начать штрафовать за нарушение правил содержания животных в многоквартирных домах.
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