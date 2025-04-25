Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 апреля 2025 12:59  [101] Еще одну квартиру с истерзанными животными нашли в Нижнем Новгороде
28 апреля 2025 12:10  [113] Пожары в Нижегородской области привели к гибели троих человек
28 апреля 2025 10:11  [172] Жительницу Тольятти задержали с 3 кг наркотиков на М-7 в Нижегородской области
28 апреля 2025 09:09  [187] Пожар площадью 1000 кв. м потушен на складе деревянных шпал под Володарском
27 апреля 2025 17:58  [420] Росприроднадзор расследует причины пожара на свалке в Городецком районе
27 апреля 2025 16:45  [345] Пожар на свалке в Городецком районе закончился проверкой прокуратуры
27 апреля 2025 15:48  [325] Пожар на свалке в Городецком округе локализовали
27 апреля 2025 14:30  [491] Двух пенсионерок из Дзержинска обманули мошенники в один день
27 апреля 2025 11:52  [775] Авария с участием четырех машин произошла на Бекетова в Нижнем Новгороде
27 апреля 2025 10:05  [462] Крупный пожар вспыхнул на полигоне ТБО в Городецком округе
Происшествия

Еще одну квартиру с истерзанными животными нашли в Нижнем Новгороде

28 апреля 2025 12:59  [101] Происшествия
В квартире матери живодера из Нижнего Новгорода обнаружили новые жертвы

Полицейские сделали жуткую находку в квартире матери нижегородца, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Об этом сообщил телеграм-канал Ni Mash.

Поводом для проверки стал звонок обеспокоенных жильцов дома на улице Хохлова. Они жаловались на постоянный трупный запах, доносящийся из квартиры.

Хозяйка квартиры отказалась приехать и открыть дверь. Пришлось ломать замок.

В помещении были обнаружены тела котят и щенят с выколотыми глазами, а также части тел животных, разложенные по банкам.

По словам соседей, семья регулярно покупала животных у одной и той же женщины на Канавинском рынке. После задержания хозяйку квартиры доставили в отдел полиции. 

Ранее в квартире семьи на улице Надежды Сусловой обнаружили останки более десяти животных, а также свыше 20 истощенных собак. Их передали зоозащитникам. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
19 апреля 2025 11:43  [1185] Жителям Нижегородской области грозят штрафы за нарушения содержания животных
07 марта 2025 16:23  [721] Нижегородец не понес наказание за жестокое убийство кота
06 марта 2025 19:03  [689] Полиция проверит квартиру в Нижнем Новгороде, где нашли истощенных собак
05 марта 2025 14:56  [798] 9 уголовных дел о жестоком обращении с животными завели в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph