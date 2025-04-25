Еще одну квартиру с истерзанными животными нашли в Нижнем Новгороде

Полицейские сделали жуткую находку в квартире матери нижегородца, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Об этом сообщил телеграм-канал Ni Mash.
Поводом для проверки стал звонок обеспокоенных жильцов дома на улице Хохлова. Они жаловались на постоянный трупный запах, доносящийся из квартиры.
Хозяйка квартиры отказалась приехать и открыть дверь. Пришлось ломать замок.
В помещении были обнаружены тела котят и щенят с выколотыми глазами, а также части тел животных, разложенные по банкам.
По словам соседей, семья регулярно покупала животных у одной и той же женщины на Канавинском рынке. После задержания хозяйку квартиры доставили в отдел полиции.
Ранее в квартире семьи на улице Надежды Сусловой обнаружили останки более десяти животных, а также свыше 20 истощенных собак. Их передали зоозащитникам. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными.
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