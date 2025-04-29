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Общество

Нижегородцам рассказали, как распознать живодера в обычном человеке

02 мая 2025 15:28  [57] Общество
Нижегородцам рассказали, как распознать живодера в обычном человеке

Агрессия к животным может быть признаком расстройства личности или результатом детской психологической травмы. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказала психолог Дарья Золотова.

По словам специалиста, человек, который издевается над животными, часто воспринимает их как бездушные объекты — не чувствует вины, не испытывает сочувствия и может вспыхнуть из-за пустяка.

"Это может быть симптомом серьезного психического расстройства. Такие люди не осознают, что причиняют боль живому существу", — пояснила Золотова.

Она отметила, что первые признаки садистских наклонностей чаще всего проявляются в подростковом возрасте, а в группе — особенно опасны. По мнению психолога, тревожным сигналом может быть жестокость к тем, кто слабее, манипуляции через страх, отсутствие сочувствия и интерес к насилию.

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Теги:
Животные Здоровье психология
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